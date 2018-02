Vibo Valentia – Truffe e raggiri contro anziani, incontro con i carabinieri

Condividi

Ieri sera a Santa Domenica di Ricadi e a Zaccanopoli, i Carabinieri della Compagnia di Tropea hanno parlato del sempre attuale argomento delle truffe nei confronti degli anziani e soprattutto di come evitarle.

A Santa Domenica di Ricadi, infatti, il Maresciallo Ordinario Antonio Di Carlo, comandante della Stazione di Spilinga, ha parlato al circolo Au.ser., unitamente al presidente Pucci Iannello, illustrando una brochure dello stesso Comando Generale dell’Arma che illustra casi reali e recenti di truffe nei confronti di anziani.

Stesso incontro è stato tenuto dal Comandante della Stazione di Zungri, Mar.Ord. Davide Sirna, a Zaccanopoli, dinanzi ad una platea di quasi 150 persone, unitamente al sindaco ed ai rappresentanti dell’associazione “Just for Europe”, laddove, nel mese passato, vi sono stati diversi atti che hanno minato la tranquillità della popolazione e su cui i Carabinieri stanno tuttora indagando.

L’iniziativa, già in atto in diverse realtà della provincia, nei prossimi giorni interesserà anche, Joppolo, Nicotera, San Calogero e Limbadi.