Vibo Valentia – Giovedì una mostra fotografica per raccontare cento anni di storia

Il prossimo giovedì 8 febbraio a Vibo Valentia – ore 17,30 – nella storica e prestigiosa sede di Palazzo Gagliardi verrà inaugurata e presentata alla stampa una mostra fotografica che racconterà cento anni di storia vibonese dal 1870 al 1970, come giusto mezzo di rappresentazione di un territorio in continuo movimento, polifonia di narrazioni e tensioni.

L’iniziativa, finanziata con i fondi del Piano di Azione e Coesione 2014-2020, obiettivo specifico 6.7, è stata progettata dal Comune di Vibo Valentia in partnership con le associazioni “Civitas” e “UILT Calabria”, con la direzione artistica della Fondazione “Archivio Storico Fotografico della Calabria”.

A intensificare il messaggio che le immagini ritratte narreranno, faranno eco due performance teatrali:”Nel giardino di Persefone. Miti e leggende di Monteleone” e “Anima allegra. Dora Menichelli, attrice di Monteleone Calabro”. Durante la presentazione alla stampa saranno inoltre comunicate le date di altri eventi .

A dare il via all’evento il Sindaco di Vibo Valentia, Dott. Elio Costa. Alla giornata inaugurale interverranno inoltre: Raimondo Bellantoni, Assessore alla Cultura Comune di Vibo Valentia; Silvia Lara Riga, Assessore alle Politiche Giovanili e Innovazione Comune di Vibo Valentia; Elia Panzarella, Presidente Fondazione “Archivio Storico Fotografico della Calabria”; Raniero Pacetti, Presidente Associazione Culturale “Civitas”, Luigi Capolupo, Presidente Associazione Culturale Teatrale “Unione Italiana Libero Teatro Calabria”.

L’iniziativa si rivolge ad un ampio target di beneficiari, con un’attenzione particolare ai giovani al fine di svolgere un’importante azione sociale ed educativa. Verranno, infatti, coinvolte le istituzioni scolastiche e verranno realizzate visite guidate.