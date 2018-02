Vibo Valentia – Concerto inaugurale della stagione I Concerti del Giovedì

Condividi

Giovedì 1 marzo alle h 18,00 presso l’Auditorium dello Spirito Santo avrà luogo il concerto inaugurale della stagione I Concerti del Giovedì Un’idea per la città promossa dal Conservatorio di Musica di Vibo Valentia con la collaborazione organizzativa di AMA Calabria e l’adesione di 12 associazioni culturali vibonesi. Protagonista della serata l’orchestra di fiati del Conservatorio Fausto Torrefranca diretta dal M° Antonio La Torre che presenta nell’ambito del programma anche tre giovani studenti dell’istituzione in qualità di solisti Giovanni Luzza, al sax Tenore, Raffaele Mazzeo, all’Eufonio e Vincenzo Scordamaglia, al Sax Alto. Con il progetto – fortemente voluto dal Presidente del Conservatorio Avv. Francesco Vinci – nasce una nuova iniziativa culturale pensata, un vero e proprio progetto che intende coniugare la vocazione naturale di un istituto come il Conservatorio di Musica – sede primaria d’istruzione per l’alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale, col fine di promuoverne la trasmissione e il progresso dei saperi musicali – con l’impegno civico che ciascun cittadino deve dedicare pensando al bene della propria città ed immaginando il proprio impegno verso la sua crescita culturale e sociale. La proposta che il Conservatorio “Torrefranca” ha inteso lanciare alla comunità vibonese è quella di un progetto civico che vedrà impegnata, di volta in volta, una delle 12 associazioni coinvolte, che sarà invitata a presentare appunto un’idea per la città, da sottoporre alle altre Associazioni ed ai Vibonesi.

La prima associazione sarà Radici per il futuro Associazione ex allievi del Liceo Michele Morelli di Vibo Valentia presieduta dalla prof.ssa Rosa Alba Nardo.

L’Orchestra di fiati del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, fondata dal M° Antonio La Torre, è composta da circa 50 giovani strumentisti allievi selezionati con apposite audizioni dai docenti di strumento a fiato e percussione coordinati dal fondatore che è anche vice direttore dell’istituzione. Da anni l’orchestra si esibisce regolarmente nei più prestigiosi teatri della regione Calabria collaborando con numerose istituzioni dello Stato, in occasione delle ricorrenze pubbliche della Repubblica e con le più importanti associazioni concertistiche sostenute anche dal MiBACT. Le esecuzioni sono apprezzate dal pubblico e dalla critica per la spumeggiante vitalità dei giovani strumentisti e la sicura concertazione del direttore. L’Orchestra di fiati del Conservatorio Fausto Torrefranca, che si avvale anche di alcuni fra i migliori docenti del conservatorio presenti in qualità di prime parti, è stata nel 2016 e 2017 invitata alla stagione dei concerti del Venerdì sera presso il Cortile della Pigna dei Musei Vaticani, si è esibita al Festival internazionale I Fiati di Novara edizione 2017 e a tenuto concerti in numerose regioni italiane. Significativa la scelta d’iniziare il ciclo nel giorno del santo patrono di Vibo e il patrocinio della Provincia e del Comune di Vibo Valentia. Di particolare interesse il programma che prevede l’interpretazione di opere di André Waignein, Johann Strauss, Ennio Morricone, Fernando Francia, Lorenzo Pusceddu, Jacob de Haan e Fernando Francia.