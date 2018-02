Verso una rete di servizi socio sanitari per i minori .Un Forum di Agape e Libera

Condividi

Quale sistema di protezione va programmato per prevenire e contrastare i rischi della dispersione scolastica, del bullismo, della devianza per i minori del nostro territorio? Sarà questo il tema del Forum organizzato dal Centro Comunitario Agape e dall’associazione Libera, al quale parteciperanno alcuni degli attori istituzionali che esattamente un anno fa firmarono un protocollo d’intesa finalizzato a tutelare i diritti dei minori attraverso una integrazione ed un potenziamento di tutti quei servizi che hanno competenza e responsabilità di intervenire nel settore.. Un protocollo che finora ha stentato a decollare ed a produrre risultati significativi, nonostante l’impegno del Tribunale per i Minorenni, dell’Asp, del Comune e della giustizia minorile costretti ad intervenire con scarsi mezzi e risorse. Grazie alla interlocuzione che in tutti questi mesi il Presidente del Tribunale per i Minorenni Roberto di Bella ha mantenuto con le diverse istituzioni forse è arrivato il momento di una significativa svolta che potrebbe permettere una effettiva applicazione del protocollo, una riorganizzazione dei servizi che potrebbe contare anche sulla collaborazione fattiva del variegato mondo del volontariato e dell’associazionismo che su questi temi può svolgere una importante integrazione dell’intervento pubblico. .Per fare il punto sullo stato dei servizi e sulle iniziative che sono state messe in programma, in particolare dall’ASP che attraverso l’attivazione delle equipe inter-professionali previste dal protocollo ha il compito più gravoso nella attuazione dei provvedimenti disposti dal Tribunale per i Minorenni e nella presa in carico dei minori e delle loro famiglie. Al Forum relazioneranno Patrizia Surace magistrato onorario Tribunale per i Minorenni, Pasquale Mesiti Direttore sanitario ASP Reggio Calabria, Lucia Nucera Assessore alle politiche sociali, Giuseppe Marino Camera Minorile e associazione Libera, Anna Nucera Asssessore ALLA Istruzione. Modererà i lavori Mario Nasone del centro Comunitario Agape. L’appuntamento è per GIOVEDI 22 FEBBRAIO ore 18,30 c/o la sede di Agape via P.Pellicano 21/h.