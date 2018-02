Tropea – Truffe e raggiri verso gli anziani, i consigli dei Carabinieri

Condividi

Nella serata odierna, a Tropea, all’interno della Chiesa dell’Annunziata, il Comandante della Stazione Carabinieri Maresciallo Capo Alberto Bandecchi ha parlato di un argomento sempre attuale quali le truffe nei confronti degli anziani e soprattutto di come evitarle.

Il maresciallo, unitamente a Don Ignazio Toraldo e a Don Nicola De Luca, ha illustrato sia una brochure che il Comando Generale dell’Arma ha edito allo scopo sia rappresentato quelli che, purtroppo, sono casi reali e recenti di truffe nei confronti di anziani, quali ad esempio, di coloro che si fingono essere appartenenti alle Forze dell’Ordine, funzionari pubblici, operatori telefonici o comunque in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo pur di intrufolarsi nelle case delle persone. L’iniziativa, già in atto in diverse realtà della provincia, nei prossimi giorni interesserà anche Ricadi, Joppolo, Nicotera, Zaccanopoli, San Calogero.