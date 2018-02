Tirreno cosentino, nasce l’osservatorio sulla sanità

Condividi

Monitoraggio sull’efficienza dell’assistenza sanitaria e tutela dei diritti del cittadino. Sono queste le finalità del nuovo osservatorio istituito per volere e su proposta del consigliere provinciale e presidente del consiglio dell’assise paolana, Graziano Di Natale. In particolar modo l’attenzione sarà rivolta alla struttura sanitaria San Francesco di Paola, al fine di verificarne l’andamento e la qualità dei servizi. Lo commissione dell’osservatorio sulla sanità sarà composta dai sindaci del basso Tirreno, dai dirigenti medici e dagli operatori sanitari. Il progetto in tutta la sua interezza verrà illustrato nel corso di una conferenza stampa che verrà indetta nei prossimi giorni. «Dopo l’esperienza del tavolo tecnico – ha dichiarato Di Natale – è necessario promuovere una iniziativa capace di vigilare sul sistema sanitario del nostro territorio ma soprattutto capace di promuovere l’offerta sanitaria» Poi conclude: «Le istituzioni non possono rimanere inerti di fronte al disagio degli utenti e degli operatori. Ecco perché credo che la costituzione dell’ osservatorio sulla sanità sia elemento essenziale non solo per la promozione dei servizi ma anche per la difesa di quelli esistenti».