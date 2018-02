Summer Arena, Riki in concerto il 24 luglio

Attualmente impegnato con il suo tour invernale, il venticinquenne cantautore milanese sta incassando successi su successi: dallo scorso giugno a oggi è riuscito nell’impresa di vendere più di 60mila biglietti, nella tranche attualmente in corso del suo tour, andata completamente sold out, attestandosi di fatto come l’artista italiano che al suo esordio ha venduto più biglietti in minor tempo, per circa 20 tappe del tour, tutto esaurito da settimane. Un ulteriore record per Riki che, a soli otto mesi dal suo esordio, ha al suo attivo 5 dischi di platino, 3 per l’EP “Perdo le parole”, 1 per il singolo “Perdo le parole”, 1 per il cd “Mania”.