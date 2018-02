Stella del Mare organizza incontro formativo “Pedofilia e Abuso Minorile”

Condividi

Il 25 febbraio 2018, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, si terrà, a Cosenza presso la sede del corso A.I.ME.PE. (Associazione Italiana Mediatori Penali), Viale Mancini SNC Scala A Interno 30, un incontro formativo dal titolo “Pedofilia e Abuso Minorile”. Questo incontro si è svolto già a Catanzaro nelle giornate del 30 e del 31 gennaio scorso e volutamente il Centro Ascolto ha voluto portare queste lezioni nella città di Cosenza per ampliare i propri confini ed orizzonti.

Questo convegno è rivolto principalmente ai volontari delle associazioni, ai professionisti e agli operatori del sociale che al momento dell’iscrizione dovranno versare un contributo simbolico di 30 euro; i relatori saranno il dottor Michele Varcasia (responsabile delle comunicazione dell’associazione avvocati matrimonialisti italianai) e la dottoressa Stefania Mandaliti (criminologa forense e membro del SIC). “Lo scopo della seguente giornata – ha sottolineato la Mandaliti – è quello di evidenziare e riconoscere gli indicatori di rischio per procedere ad una attenta prevenzione da attuare in sinergia con le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio. Uno dei pilastri del Centro Ascolto, infatti, è quello di realizzare una fitta rete di scambi e di collaborazioni.”

La Seconda iniziativa, organizzata dal Centro Ascolto Stella del Mare, è quella della “Raccolta di generi alimentari” a lunga scadenza: pasta, caffè, prodotti in scatola, zucchero, sale, ecc., per dare un sostegno concreto alle famiglie bisognose. La consegna verrà effettuata presso la sede dell’associazione a Catanzaro in via discesa filanda 5, durante tutto il mese di febbraio, marzo e aprile 2018.