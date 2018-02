Soveria Simeri (Cz) – Lavori di manutenzione straordinaria nell’ufficio postale

Condividi

Poste Italiane comunica che da giovedì 8 fino a sabato 24 febbraio l’ufficio postale di Soveria Simeri, in via Roma 4, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e di sicurezza degli ambienti.

Durante il periodo dei lavori i cittadini potranno rivolgersi per tutte le operazioni al vicino ufficio postale di Zagarise, in via Marconi 8, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45; oppure all’ufficio di Catanzaro/7, in viale Brutium, aperto tutti i giorni anche nel pomeriggio fino alle 19.05, tranne il sabato, aperto fino alle 12.35.

Nell’ufficio di Zagarise sarà anche possibile ritirare la corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

L’ufficio postale di Soveria Simeri tornerà operativo a partire da lunedì 26 febbraio, secondo i consueti orari di apertura.