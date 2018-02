Slc Cgil Calabria presenta #presidiolegalitàcallcenter

Condividi

Mercoledì 14 febbraio alle ore 12 la Slc Cgil Calabria presenterà presso la sede di via Massara l’iniziativa #presidiolegalitàcallcenter. Questo servizio, già attivo, servirà da attività di controllo per il rispetto dei contratti e di denuncia nel settore dei call center outbound operanti in Calabria.