A Simbario le audizioni del “Premio Mia Martini”

Si terranno sabato prossimo a partire dalle 17,30, al teatro comunale “F. De Leo” di Simbario, le audizioni del “Premio Mia Martini”, organizzate in esclusiva per la Calabria dalla Mondo Arte. Ospite e giurato unico nella scelta dei concorrenti delle categorie “Una voce per Mimì” (dai 4 ai 13 anni) e “Nuove proposte” (dai 14 ai 45 anni) sarà il patron del Premio, Nino Romeo che presenzierà la serata e si occuperà delle selezioni tra i partecipanti che aspirano all’ambito premio dedicato a Mia Martini. «Sono tanti gli aspiranti – ha dichiarato il presidente della Mondo Arte, il Maestro (baritono) Francesco De Leo – che ci hanno contattato per partecipare alle audizioni. È per me un onore, in qualità di rappresentante della Mondo Arte fondata assieme all’imprenditore Cosmo Damiano Umbrello, avere organizzato le audizioni a Simbario presso un teatro che da tempo attendeva il suo pubblico. Durante la serata – ha continuato De Leo – i partecipanti si esibiranno ognuno con un brano (cover o inedito) della durata di massimo 3,30 minuti. Coloro che supereranno le audizioni saranno poi chiamati a frequentare un master formativo a Bagnara, passaggio propedeutico che poi condurrà i più bravi alla finale».