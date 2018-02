A Scalea Alto Tirreno cosentino incontra candidati Forza Italia per Camera e Senato

Condividi

È tutto pronto per l’incontro pubblico di Forza Italia organizzato a sostegno dei candidati per la Camera dei Deputati e il Senato, che si terrà martedì 27 febbraio 2018, alle ore 16.30, presso l’Hotel Santa Caterina di Scalea (CS).

Restano pochi giorni di campagna elettorale per presentare ai cittadini il programma politico voluto dal presidente del partito, Silvio Berlusconi, e dagli altri alleati politici, che sarà attuato dopo il 4 marzo, non appena la coalizione di centrodestra si porrà responsabilmente al Governo della nazione.

Folta la partecipazione assicurata dai dirigenti del partito, dai rappresentanti di molte Istituzioni locali e dai tanti simpatizzanti dell’Alto Tirreno cosentino, pronti ad ascoltare gli interventi dei candidati ai Collegi uninominali e plurinominali e a garantire il proprio supporto per l’affermazione della coalizione in questa competizione elettorale.

L’atteso evento territoriale, introdotto dal Coordinatore Provinciale del partito e Sindaco di Orsomarso, Antonio De Caprio, si aprirà con i saluti del Consigliere regionale Gianluca Gallo.

Seguiranno gli interventi di: Fulvia Caligiuri, candidata al Senato nel collegio uninominale Cosenza-Castrovillari; Andrea Gentile, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Castrovillari-Paola.

La chiusura dell’incontro è stato affidato ai due candidati nei collegi plurinominali per la Camera dei Deputati, Roberto Occhiuto e Jole Santelli.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Valerio Caparelli. “La Calabria che vuole emergere ed emanciparsi definitivamente da questa condizione di degrado politico, economico e morale, attende di attuare il suo riscatto a partire già dalla vittoria di queste elezioni nazionali – dichiara in una nota il coordinatore provinciale Antonio De Caprio – mettendo in campo intelligenze e personalità di spicco della nostra politica locale, donne e uomini di partito di grande valore, che sapranno rappresentare gli interessi di tutti i calabresi e determinare, con il loro valido contributo alle Camere in veste di deputati o, perché no, in ambiti di Governo o sottogoverno, quell’atteso sviluppo che i calabresi attendono di vivere da ormai troppo tempo. I nostri candidati rappresentano la migliore occasione per rappresentare un segnale forte di cambiamento amministrativo che i calabresi vogliono anche a livello locale, vista la colpevole recessione economica e sociale in cui è stata portata la nostra terra negli ultimi anni di governo regionale”.