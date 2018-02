Saxsalimensemble in concerto al TP Teatro di Lamezia Terme Nicastro

Condividi

Domenica 25 febbraio 2018 alle h 18,30 presso il TP Teatro sito in via Aspromonte di Nicastro AMA Calabria organizza un concerto del Saxsalimensemble composto diretto da a Francesco Salime, al Sax soprano, alto, tenore, baritono e composto da Domenico Salime, e Antonio Perri, alla Chitarra Virgilio Quaresima, al Contrabbasso, Giuseppe Salime, alla Batteria e Gaia Salime al Violino e le tastiere.

La manifestazione, sostenuta dal MiBACT e dall’ assessorato regionale alla Cultura, permetterà al pubblico di fruire di un concerto che dal classico porta al jazz attraverso il rock in una iniziativa dove la famiglia dei sassofoni si incontra con le corde.

Il Saxalimensemble è una formazione mista di strumenti che condividono diversi stili musicali dal classico al jazz passando dal rock, il Saxalimensemble è guidato da Francesco Salime, sassofonista di estrazione classica, perfezionatosi in Francia prosegue un ricca carriera sassofonistica in Italia ed all’estero sia da solista che in musica da camera, collaborando con orchestre prestigiose come l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma e San Carlo di Napoli, partecipando a produzioni discografiche con Morricone e Bocelli; con questa formazione F. Salime si esibisce con i diversi sax (soprano, alto, tenore e baritono) sostenuto da due chitarristi (Domenico Salime e Antonio Perri), un contrabbassista (Virgilio Quaresima), un batterista (Giuseppe Salime), una violinista e tastierista (Gaia Salime), tutti giovani talenti, vincitori di concorsi, con esperienza concertistica nel genere rock e jazz; con questa formazione Francesco Salime vuole esprimere l’ecletticità del sassofono nei diversi generi musicali in un percorso di largo raggio musicale, eseguendo brani di virtuosismo ed espressività che ne caratterizzano la bellezza del timbro tipico del sassofono, partendo da Bonneau e Paganini attraverso i bellissimi soli dei Pink Floyd e terminando con un omaggio al grande sassofonista, da qualche anno scomparso, Michael Brecker; il tutto in una cornice musicale di soli creati dai cinque giovani musicisti. Francesco Salime oltre a tenere diversi stages e corsi di perfezionamento, è titolare della cattedra di sassofono presso il prestigioso Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

Estremamente frizzante il programma che comprende di Paul Bonneau Capriccio in forma di valzer, di Francesco Salime Perpetuando Paganini, di Jaco Pastorius The chicken, di Stevie Wonder Isn’t she lovely, dei Pink Floyd Money, Us and Them, Shine, di Michael Brecker Delta City Blues e di Philippe Geiss la danza scozzese Sir Patrick.