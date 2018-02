Sabato il tour elettorale di Luigi Di Maio arriva in Calabria

Sabato 10 febbraio il Rally tour di Luigi Di Maio, candidato Premier del Movimento 5 Stelle arriverà in Calabria. Due gli appuntamenti previsti:

– ore 17.00 Lamezia Terme, al Grand Hotel Lamezia Luigi Di Maio incontra gli imprenditori calabresi e le associazioni del settore agro-alimentare. Un’iniziativa dedicata, durante la quale verranno illustrate le proposte del MoVimento 5 Stelle per lo sviluppo di un settore importante per lo sviluppo e l’economia calabrese;

– ore 20.00 Cosenza, Auditorium A. Guarasci (Piazza XV Marzo) incontro con i cittadini. Saranno inoltre presenti tutti i candidati nei collegi calabresi. Laura Ferrara, eurodeputata del MoVimento 5 Stelle modererà l’evento.