Sabato 24 febbraio Antonio Ingroia farà tappa in Calabria

Sabato 24 febbraio, Antonio Ingroia- leader de la Lista del Popolo- farà tappa in Calabria. Alle ore 12 a Reggio Calabria, presso la libreria “Culture” in via Zaleuco 8, Antonio Ingroia e Francesco Toscano terranno una conferenza stampa. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, Ingroia e Toscano effettueranno insieme un comizio a Gioia Tauro in piazza dell’Incontro. In caso di pioggia l’evento si terrà negli attigui locali de “Le Cisterne”.