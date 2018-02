Il Rotary di Reggio Calabria Est ricorda Francesco Fusca

Condividi

Continua il viaggio per ricordare il compianto Ispettore del Ministero Iur Francesco Fusca, prematuramente scomparso il 30 giugno 2016 nella propria abitazione di Corigliano Calabro. A celebrare la memoria è il Rotary Club di Reggio Calabria Est che, nello scorso mese di ottobre, ha promosso un concorso per l’assegnazione di tre borse di studio sul tema dell’inclusione (tanto caro a Fusca), rivolto agli alunni degli Istituti Comprensivi della Calabria.

La premiazione è stata programmata per il prossimo sabato 17 febbraio, alle ore 16.30, presso l’Access Point dell’area grecanica in Roghudi (RC). La data, tra l’altro, non è stata scelta a caso, infatti vuole commemorare la memoria del compianto illustre uomo di scuola, originario di Spezzano Albanese, proprio nel periodo del suo compleanno (13 febbraio).

L’evento, che porta il patrocinio dell’USR Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, vede il partenariato con l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Maresca” di Locri e la collaborazione della Casa Editrice “Expressiva” (che ha pubblicato tutti gli ultimi libri di Fusca) e del Comune di Roghudi.

Numerosi sono stati gli Istituti scolastici calabresi che hanno aderito al concorso con oltre cinquecento lavori realizzati dai ragazzi: video, disegni, filmati, elaborati e articoli giornalistici.

Nel corso della manifestazione, che vedrà la partecipazione di tantissime autorità provenienti da tutta la Calabria, comprese le autorità rotariane del Distretto 2100, dei Rotary Club di Reggio Calabria, sarà scoperto il busto dell’Ispettore, realizzato dall’artista Domenico Carteri. Sarà presentato anche il libro “Il viaggiator cortese” a cura di Troccoli-Trebisacce. La cerimonia sarà allietata da intermezzi canoro-musicali e da poesie.

Alle scuole che hanno aderito sarà consegnato un attestato di partecipazione al concorso e di “Scuola Amica del Rotary”.