Rossano, Fusione: favorire i processi attuativi

Fusione in corso, arrivare alla fase commissariale con le idee ed i programmi ben chiari, sulla base della piattaforma e delle pratiche da condividere e già condivise. È, questo, l’obiettivo che bisogna perseguire e, allo stesso tempo, il motivo degli incontri operativi tra dirigenti e quadri delle due amministrazioni.

È per continuare a sviluppare il piano di lavoro, approfondimenti settoriali e per unità operative che i responsabili dei vari settori di CORIGLIANO sono stati invitati nuovamente ad interfacciarsi per affrontare tutti gli aspetti legati ai procedimenti di rispettiva competenza.

A darne notizia è il dirigente del servizio informatica Giuseppe PASSAVANTI ribadendo le forti preoccupazioni circa la temporizzazione dei processi attuativi, sia in materia tecnica come amministrativa ed economica.