Rossano (Cs) – Il ritorno del Carnevale, cambia viabilità

Cambia la viabilità per il RITORNO DEL CARNEVALE A ROSSANO, in programma per DOMENICA 11 e LUNEDÌ 12. L’evento, promosso dal Comitato Cittadino Frasso-Amarelli insieme al Club FIAT 500 Corigliano-Rossano e ABVISION SERVICE, patrocinato dal Comune, colorerà con stelle filanti e coriandoli il Centro Storico, lo Scalo e le contrade.

DOMENICA 11 dalle ORE 10.30 le maschere colorate sfileranno in PIAZZA STERI e nel CENTRO STORICO. DALLE ORE 8 e fino a cessata esigenza, è istituito il divieto di fermata, con rimozione forzata, su ambo i lati di via II Acqua di Vale (Piazzale inps), via Acqua di Vale, via G. Rizzo, Piazza Matteotti, piazza SS. Anargiri, corso Garibaldi nel tratto compreso fra Piazza SS. Anargiri e Piazza De Rosis e Piazza Steri. – Nel primo pomeriggio SFILATA DI CARRI ALLEGORICI dalle ORE 14.30 animerà lo SCALO: da via dei Normanni a viale Margherita, proseguendo per via Nazionale e viale Luce De Rosis arrivando in Piazza Bernardino Le Fosse. DALLE ORE 12 e fino a cessata esigenza, è istituito il divieto di fermata, con rimozione forzata, su ambo i lati di: via Dei Normanni nel tratto tra Via Gran Sasso ed il passaggio a livello, via Margherita fino all’incrocio con via Busento, via Nazionale fino all’incrocio con via Sibari e viale De Rosis fino all’incrocio con via Carducci. Sulle predette vie, contestualmente al passaggio della sfilata ed alle manifestazioni in Piazza Le Fosse, è interdetta temporaneamente la circolazione stradale. DALLE ORE 14 e fino a terminata esigenza verrà istituita un’isola pedonale su Via Nazionale, nel tratto compreso tra Via Margherita e Viale De Rosis e su viale De Rosis fino all’incoccio con via Carducci.

LUNEDÌ 12 protagoniste della festa più colorata dell’anno sarà la zona FRASSO. I carri si muoveranno da via Madre Isabella De Rosis per proseguire su via Celtia, via Aquitania, via Iberia e via Ugo Gigli. Dalle ORE 14 e fino a cessata esigenza è istituito il divieto di fermata, con rimozione forzata, su ambo i lati delle suddette vie. Contestualmente al passaggio della sfilata, è interdetta temporaneamente la circolazione stradale.