Rossano (Cs) – Tutto pronto per il “Safer Internet Day”

Anche a Rossano sarà celebrata la giornata mondiale della sicurezza in rete (Safer Internet Day). All’iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo Rossano 1 dal tema: “Per non cadere nella rete”, prenderanno parte, nella Sala Rossa di Palazzo San Bernardino nel cuore del centro storico bizantino con inizio dei lavori alle 9:30, il Dirigente Antonio Franco Pistoia, Teresa Madera (Referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo), Rosellina Madeo (Presidente del Consiglio Comunale di Rossano) che, per l’occasione, parlerà del “Bullismo e Cyberbullismo: il ruolo delle Istituzioni per la prevenzioni e il contrasto del fenomeno” e Tiziana Scarpelli (Sostituto Commissario della Polizia di Stato – Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Questura di Cosenza) che incentrerà la sua relazione sul tema: “Mai fidarsi della rete…”. Sono previsti, tra l’altro, gli interventi degli alunni delle classi quinte. La cittadinanza è invitata a partecipare.