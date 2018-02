Rossano (Cs) – Il Pd presenta la candidatura di Aiello

Condividi

Tanto è stato fatto, tantissimo ancora dovremo fare, insieme ai cittadini. Con lo spirito di chi vuole continuare a dare il proprio contributo fattivo alla crescita e allo sviluppo alla Calabria, con un carico di esperienza, militanza e coerenza, Ferdinando Aiello si rimette in gioco ripartendo dallo stesso territorio che nel 2013 lo ha consacrato parlamentare della Repubblica. E lo fa proponendo la propria candidatura nel collegio della Sibaritide. Una sfida difficile e che impegna ad avere una visione ferma, coraggiosa e d’insieme sulle tante e storiche questioni aperte della Sila Greca, della Piana di Sibari e della nascente terza Città della Calabria.

I programmi, le prospettive ed il bilancio degli ultimi cinque anni di lavoro alla Camera dei Deputati saranno illustrati il prossimo Lunedì 12 Febbraio, alle ore 19, presso la sala congressi dell’Hotel Roscianum, in contrada Momena a Rossano (Strada Statale 106).

All’iniziativa, promossa dalla segreteria provinciale del Partito Democratico e durante la quale sarà presentata, appunto, la candidatura dell’On. Ferdinando Aiello alla Camera dei Deputati nel Collegio uninominale di Corigliano-Rossano, interverranno anche l’On. Enza Bruno Bossio, candidata alla Camera nel Collegio proporzionale Calabria 1 – Nord, l’On. Antonio Scalzo, candidato al Senato nel Collegio uninominale di Crotone (Corigliano-Rossano), Maria Pia Funaro, candidata alla Camera nel Collegio proporzionale Calabria 1 – Nord, ed il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci.

A concludere i lavori, coordinati dal Segretario provinciale del PD Luigi Guglielmelli, il Governatore della Calabria, On. Gerardo Mario Oliverio.