Rossano (Cs) – La lista ulivista “Insieme” presenta i candidati

Ridare dignità ad un comprensorio spogliato di tutto, recuperare il rapporto ormai quasi del tutto compromesso fra politica e cittadini, portare una voce autorevole e al tempo stesso impegnata quotidianamente sul territorio nei consessi parlamentari.

Queste le basi della candidatura di Agostino Chiarello, ingegnere 41enne alla guida del Comune di Campana dal 2015. Fra tante candidature imposte dall’alto o riproposte per l’ennesima volta la lista Insieme ha deciso di puntare su un giovane amministratore fortemente impegnato nelle molte vertenze legate allo Jonio cosentino le cui competenze e la cui passione politica possono essere fondamentali in un consesso come quello parlamentare in cui senza un’adeguata rappresentanza territoriale si continuerebbe ad essere ignorati o, peggio, ad essere privati costantemente di servizi essenziali.

“Ho deciso di accettare la candidatura perché condivido il programma elettorale della lista” – ha dichiarato Chiarello – “lotta alle mafie, tutela dell’ambiente nell’ottica della sua produttività e di creazione di lavoro, messa in sicurezza del territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico sono punti fondamentali su cui il mio attuale impegno da Sindaco già verte e che sono decisissimo a portare, anche sbattendo i pugni se necessario, in Parlamento”.

La candidatura di Chiarello nel collegio plurinominale Calabria 01 sarà presentata ufficialmente nella sede del comitato “Insieme Corigliano – Rossano”, che sarà inaugurato in via Telesio 25, nella giornata di sabato 10 alle ore 18,00. Moderati da Mita Borgogno dell’agenzia MiCiLab interverranno il candidato nel collegio uninominale Luigi Incarnato ed Elisa Romano, candidata nel listino plurinominale alla Camera.