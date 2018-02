Rossano (Cs) – Inps, sede pilota per innovazione

Condividi

L’Agenzia Complessa INPS di ROSSANO si conferma punto di riferimento non solo della nuova Città CORIGLIANO-ROSSANO, istituita nei giorni scorsi con legge regionale ma dell’intera area. Le prestazioni erogate continuano ad avere livelli altamente professionali, nonostante la vastità e la complessità del territorio e dell’utenza. È bene rendere merito ai dipendenti dell’Agenzia ed ai loro dirigenti: il direttore provinciale Pasquale SCORTECCI ed il direttore regionale Diego DE FELICE.

Ad esprimere soddisfazione è Mario SMURRA, vice segretario nazionale della Federazione Nazionale Agricoltura (FNA) auspicando che la CITTÀ DEL CODEX possa diventare presto sede di filiale provinciale INPS.

I tempi di attesa – continua SMURRA – per le invalidità civili si attestano su circa un mese a fronte della media nazionale di sette mesi. Sta per essere avviato il progetto QUICK WINS che consentirà la consegna del verbale subito. Nell’Agenzia Complessa di ROSSANO, che sarà sede pilota per l’utilizzo di un innovativo applicativo informatico (attraverso il Customer Relationship Management), sarà possibile effettuale l’analisi e la storicizzazione delle prestazioni erogate agli utenti. Partirà a giorni inoltre – annuncia il vice segretario nazionale FNA – il progetto sperimentale di sportelleria a fila unica volto a snellire i tempi d’attesa e semplificare la gestione delle richieste dell’utenza. Ne beneficerà la qualità dei servizi e la soddisfazione dell’utenza. L’impegno – conclude SMURRA – le innovazioni e le future prospettive sono sicuramente ragioni basilari per richiedere con forza l’istituzione di una Filiale Provinciale.