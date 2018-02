Rossano (Cs) – Fusione, informatizzare Comune unico

Condividi

Fusione, informatizzare il Comune Unico Corigliano-Rossano soprattutto per affrontare le difficoltà che sorgeranno in relazione sia alle tematiche legate al bilancio, ai tributi e alla tesoreria ed anche ai complessi processi in materia di anagrafe e toponomastica stradale.

Con l’obiettivo di sviluppare un piano di lavoro si è tenuto ieri (martedì 6) un primo incontro tra i settori economico-finanziario dei due comuni di ROSSANO e CORIGLIANO.

A darne notizia è il dirigente del servizio informatica Giuseppe PASSAVANTI precisando che sono stati analizzati anche, con particolare attenzione, gli ulteriori passaggi decidendo di proporre alle due amministrazioni comunali l’effettuazione di un incontro plenario fra responsabili di settore e dirigenti dei due comuni da tenersi il prossimo MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO.

L’obiettivo è quello di permettere che la piattaforma informatica avvii l’implementazione nel più breve tempo possibile dei processi in grado di consentire la giusta attivazione di quanto previsto dalla Legge 2/2018.

Alla riunione promossa dal dirigente al ramo di Corigliano Giovanbattista SANTO ha partecipato il dirigente di Rossano Antonio LEFOSSE e il personale tecnico.