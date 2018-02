Rossano (Cs) – Emergenza sanitaria e tribunale al sesto congresso Fna

Condividi

Diritto fondamentale alla salute, governare l’emergenza sanitaria che da troppi anni penalizza le popolazioni della Sibaritide. Diritto alla giustizia, riprendere su nuove basi la battaglia intrapresa contro l’ingiusta soppressione del Tribunale di ROSSANO ed intraprendere ogni iniziativa per un nuovo presidio di legalità nella nuova Città CORIGLIANO-ROSSANO. – Rilanciare il settore agricolo promuovendo i prodotti tipici locali d’eccellenza, in primis dalla Cultivar DOLCE DI ROSSANO.

Sono, questi, alcuni dei passaggi più importanti dell’intervento di Mario SMURRA durante il 6° congresso provinciale della Federazione Nazionale Agricoltura (FNA), svoltosi a RENDE nei giorni scorsi, che lo ha riconfermato vice segretario provinciale. Tante le donne elette nel nuovo direttivo FNA di cui il rossanese SMURRA è anche vice segretario nazionale.

Sono orgoglioso di questa riconferma – ha dichiarato SMURRA – sperando di poter continuare ad interpretare questo ruolo importante portando avanti le tante battaglie a garanzia dei diritti fondamentali ai cittadini. Sono sicuro – ha aggiunto – che le tante neoelette in seno alla nostra Federazione apporteranno un contributo prezioso di professionalità e di esperienza conseguita a contatto con i territorio.