Rossano (Cs) – Domani un incontro del MoVimento 5 Stelle

Martedi 6 Febbraio alle ore 17 e 30 all’ex delegazione municipale di Rossano in via Ippocrate si terrà un incontro sulle proposte del MoVimento 5 Stelle per migliorare la qualità della vita dei cittadini della nostra regione.

Saranno presenti Francesco Sapia candidato al collegio uninominale Camera di Corigliano, Francesco Forciniti ed Elisa Scutellà candidati al proporzionale Camera, Rosa Silvana Abate candidata al proporzionale Senato e Margherita Corrado candidata all’uninominale Senato.