Roghudi, 3 borse di studio promosse dal Rotary club

Sabato 17 febbraio a Roghudi il Rotary Club Reggio Calabria Est, Distretto 2100 celebrerà, con l’assegnazione di tre borse di studio, il compianto Ispettore emerito del MIUR, Francesco Fusca, uomo di grande spessore culturale poeta della gioia che ha dedicato la sua brillante carriera al servizio della scuola ed in particolare all’integrazione ed all’inclusione scolastica. A darne notizia attraverso una nota ufficiale son la preside te del Club, Alessia Logorelli ed il presidente della commissione progetti, Pietro Natoli. “Il Club – si legge nella nota – con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Roghudi, in partenariato con l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Maresca” di Locri e con la collaborazione della Casa Editrice “Expressiva”, del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli studenti e la partecipazione dell’Interact Club Reggio Calabria Est “Ruby Bridges”, ha voluto sensibilizzare i ragazzi sul tema dell’inclusione, coinvolgendoli e stimolandone la riflessione. Numerosi sono stati gli Istituti Comprensivi dell’intera Calabria che hanno aderito al concorso coinvolgendo i ragazzi che hanno realizzato oltre cinquecento lavori tra disegni, video, filmati, elaborati e articoli. Per l’occasione si procederà alla scopertura del busto realizzato dall’artista scultore Domenico Carteri, per rendere omaggio alla memoria del compianto Ispettore. Il prorettore dell’Unical Giuseppe Trebisacce presenterà il libro “Il viaggiator cortese”, che traccia l’itinerario intellettuale e umano di Fusca. Il maestro d’arte Luigi Raffael durante la manifestazione, realizzerà “Espressioni dal vivo”. La cerimonia di consegna delle tre borse di studio – conclude la nota – che vedrà la presenza di Autorità scolastiche regionali e rotariane oltre a molti amici di Fusca, sarà allietata da intermezzi canoro musicali del coro dell’Istituto Comprensivo locrese, diretto dal maestro Giuseppe Galluzzo e da recite di poesie scritte dall’emerito Ispettore, avverrà sabato 17 febbraio 2018, alle ore 16.30, presso l’Access Point dell’area grecanica in Roghudi (R.C.). Durante la manifestazione alle scuole che hanno aderito al concorso saranno consegnati attestati di partecipazione e di “Scuola Amica del Rotary”.