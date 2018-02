Riqualificazione della Rocchetta di Briatico, stanziati 300mila euro

Condividi

«È con viva soddisfazione che prendo atto, attraverso la comunicazione ufficiale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) dello stanziamento di 300mila euro al nostro Comune per la riqualificazione della Rocchetta, simbolo della nostra città».

Questo quanto dichiarato dal primo cittadino, Andrea Niglia, in seguito al significativo finanziamento da parte del Mibact, per il restauro interno e la riqualificazione della storica “Torretta” di Briatico, patrimonio architettonico-culturale dell’intera Calabria.

Tale assegnazione rientra nel piano di investimenti che il Ministro, Dario Franceschini, ha approvato con apposito decreto, il 19 febbraio scorso, provvedimento che prevede uno stanziamento nazionale complessivo di circa 597milioni di euro.

La ristrutturazione della Rocchetta – e, in particolare, la messa in sicurezza della struttura interna della stessa, attraverso l’ausilio di innovativi sistemi di protezione architettonica – farà seguito alla sistemazione dello spazio esterno alla torre che l’Amministrazione cittadina, guidata da Niglia, ha già provveduto a effettuare nei mesi scorsi, grazie a un finanziamento di 80mila euro, elargito da “Vibo Sviluppo” per il miglioramento dei siti provinciali d’interesse storico e culturale.

«La prossima estate, dunque, i turisti che si recheranno a Briatico potranno ammirare, in tutta la sua ritrovata bellezza, la nostra Rocchetta – ha affermato, infine, Andrea Niglia – simbolo di una comunità fiera e laboriosa che ha voglia di riscattarsi e far emergere le notevoli potenzialità culturali, architettoniche e turistico-ambientali che possiede».