Rende (Cs) – Teatro Rossosimona verso il traguardo dei 20 anni

Il 2018 è un anno particolarmente significativo per la compagnia Teatro Rossosimona, che a luglio taglierà il traguardo dei venti anni di attività. Era l’estate del 1998 quando un gruppo di attori e attrici dediti allo studio del teatro e della recitazione diedero vita ad un laboratorio permanente sotto la direzione artistica dell’attore e regista Lindo Nudo, diplomatosi all’Accademia d’Arte Drammatica di Palmi e già presente da un decennio sulla scena artistica calabrese.

Impegno civile e sociale sono stati sin dagli esordi la cifra stilistica della compagnia, attualmente orientata verso una multidisciplinarietà dei linguaggi, un’attenzione verso le nuove generazioni di attori e autori e una promozione culturale del teatro che spazia dalla formazione alla produzione, seguendo un percorso artistico tracciato nel solco della professionalità, della continuità e della contemporaneità.

In questo ambito si inserisce la produzione dello spettacolo “Anch’io sono Malala. Storia di una ragazza come me”, che ha debuttato lo scorso novembre al teatro dell’Acquario di Cosenza e ora sta circuitando negli istituti scolastici, calabresi e non, per portare il messaggio contro la violenza alle donne che è contenuto nello spettacolo diretto da Dora Ricca e interpretato da Noemi Caruso.

Tratto dall’autobiografia di Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace nel 2014, lo spettacolo è patrocinato da Women’s Studies Milly Villa UniCal, dall’associazione What woman want e da Unicef, a cui andranno una parte dei incassi.

Dopo aver toccato le province di Cosenza, Crotone e Vibo, giovedì 8 febbraio “Anch’io sono Malala” verrà rappresentato presso l’istituto omnicomprensivo di Viggianello (Pz); il 12 febbraio sarà a Tropea, il 14 nuovamente al teatro dell’Acquario e il 15 al teatro comunale di Mendicino.

È in tournée anche un’altra produzione di Teatro Rossosimona, la commedia “Felici Matrimoni”, e mercoledì 14 febbraio alle 21, per un San Valentino all’insegna dell’umorismo, calcherà il palcoscenico cosentino del Teatro dell’Acquario.

Commedia divertente che ironizza sui rapporti di coppia, “Felici Matrimoni” vede gli attori Francesco Aiello e Paolo Mauro alternarsi nei ruoli maschili e femminili seguendo l’uso del travesti, sotto la direzione di Lindo Nudo, direttore artistico di Rossosimona.

Inserita nel circuito Diteca (Distribuzione Teatro Calabria), la pièce di Rossosimona verrà rappresentata a Locri, al Palazzo della Cultura, il 9 febbraio (Diteca Sud), alla Sala polivalente di Torano il 18 febbraio (Diteca Nord), alla Sala Rosmini di Isola Capo Rizzuto l’11 marzo (Diteca Centro) e a Benestare (Rc), al teatro Chjesia Nova, il 30 marzo (Diteca Sud).

Teatro Rossosimona è compagnia riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Impresa di produzione teatrale dal 2003 (Art. 14 comma 3 Decreto 27 febbraio 2003) e nel 2004 ha ottenuto il riconoscimento della Regione Calabria (Legge N. 3/2004).