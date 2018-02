Rende (Cs) – Una settimana dedicata all’alimentazione per lo svezzamento

Condividi

“Alimentazione per lo svezzamento”. E’ il tema “interattivo, etico e didattico” che animerà la settimana in corso nell’ambito delle consuete iniziative culturali promosse in Calabria, tra le province di Catanzaro e Cosenza, dal progetto “Naturium”. Prima tappa venerdì 23 febbraio alle ore 17.30 a Rende (Cs) presso il centro commerciale “Marconi”. Sarà un dibattito “neutro” per un incontro informativo e personale sullo svezzamento “sì o no” a cura della dottoressa Valentina Mazzuca, presidente dell’associazione culturale “Ganesha” ed esperta di nutrizione in età pediatrica, e della dottoressa Mariagrazia Vigliarolo, vegana e ambasciatrice “Assovegan”. Una breve introduzione sarà dedicata alle declinazione dell’alimentazione vegetariana secondo le sue varie sfumature, soffermandosi su cosa valutare e controllare in una nutrizione siffatta (vari ematochimici, vitamine, sali minerali, ecc.) nell’adulto e nel bambino in età scolare, per poi arrivare al discorso centrale sullo svezzamento. La dottoressa Vigliarolo offrirà, invece, accenni di alimentazione veg, parlerà di gravidanza e, più in generale, di allattamento naturale e artificiale, per poi concentrarsi sul punto dello svezzamento vegano, ovvero su come strutturarlo e sugli errori da evitare. La giornata prevede il rilascio di un attestato di partecipazione nominativo gratuito per il quale è preferibile prenotare al numero 0984.402047.