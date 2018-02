Rende (Cs) – Assemblea di fine anno di “Volare a Santo Stefano”

Condividi

Presso la sede dell’Associazione “Volare a Santo Stefano” in Rende, nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea di fine anno per fare il punto sulle attività svolte nell’anno 2017 e quelle da intraprendere nell’anno 2018.

Il Presidente ANTONIO VOLPENTESTA nel suo intervento ha relazionato ai soci intervenuti sugli eventi svolti, sia in campo sociale, e sia in campo culturale.

In campo sociale ha precisato il Presidente per tutto l’anno si è continuato a svolgere il servizio del banco alimentare rivolto alle famiglie più bisognose della zona con l’aiuto di tanti volontari del posto, è continuata la collaborazione con Senior Italia Federanziani Federcentri su tutto il territorio regionale con incontri ed iniziative nei Centri di Aggregazione per Anziani mentre, per quanto riguarda la parte culturale , si è iniziato il progetto della Sciarpa della pace che ha visti coinvolti ben 27 comuni di tutta la Regione Calabria e di 2 comuni della Puglia. Il progetto ha avuto il suo battesimo in gennaio presso il Campo di Concentramento di Tarsia dove sono intervenuti 250 anziani di tutta la regione, che in occasione del giorno della memoria hanno presenziato, con appunto la sciarpa (lunga 50 metri) davanti alla autorità presenti presentando il manufatto e con l’ideatrice del progetto Maria Brunella Stancato direttore della Associazione, ne hanno spiegato il significato.

La parte sociale ha avuto il suo momento entusiasmante in occasione della IV edizione del Senior Expo and Junior che si è tenuto a Cosenza dall’6 all’8 dicembre 2017 presso il Castello Svevo/Normanno con il patrocinio del Comune di Cosenza, della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza e del Ministero della Salute.

L’evento di cultura Sanitaria è entrato per la prima volta a far parte degli eventi culturali della Regione Calabria. Nei tre giorni della kermesse, suddivisa in quattro Aree tematiche ha visto relatori di altissimo livello culturale e professionale.

I visitatori intervenuti che ben volentieri si sono registrati hanno espresso parole di elogio per l’alto livello culturale dell’evento.

Per quanto riguarda il 2018, il Presidente ha confermato che nonostante il disagio e le difficoltà che si incontrano ogni giorno per la mancanza di fondi ed per la completa assenza delle istituzioni locali, il servizio del banco alimentare e del supporto a superare il bisogno, sarà comunque lasciato attivo, mentre il progetto della “Sciarpa della pace” si avvia a vivere la seconda annualità che prevede la realizzazione di un Docufilm, a tal proposito partirà nel mese di febbraio una campagna di raccolta fondi attraverso un progetto di croundfunding.

E’ in cantiere anche un progetto di scambio culturale con la Romania relativo alle origini del Re dei Visigoti Alarico insieme al Comune di Cosenza e ad altre associazioni che si occupano di ricerche storiche,nonché nuove iniziative per quanto riguardano corsi di formazione rivolti alle badanti in collaborazione con l’Associazione Domina e Senior Italia, sarà anche realizzata la partecipazione al Progetto del Prodotto topico, che ha già i suoi primi due rappresentanti A pasta e Patate ara Tiejtra e u Cudrurieddru.

La lettura del bilancio è toccata al Segretario Alessandro Volpentesta che ha reso noto ai soci l’andamento economico dell’associazione che chiuderà, con un bilancio in parità.

Infine sono intervenuti alcuni soci che hanno ringraziato tutto l’esecutivo dell’Associazione e quanti hanno contribuito alla riuscita di tutte le iniziative svolte nell’anno precedente ed hanno augurato a tutta l’Associazione nuovi traguardi per l’anno che è appena iniziato.