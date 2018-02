Reggio Calalbria – Oggi inaugurazione punto di incontro del MoVimento 5 Stelle

Condividi

Oggi alle ore 17.30 presso corso Garibaldi 330 (zona Duomo) sarà inaugurato il punto d’incontro del Movimento 5 Stelle. Per l’occasione saranno presenti i candidati del collegio uninominale di Reggio, Federica Dieni (Camera) e Bruno Azzerboni (Senato). Interverrà anche Giuseppe Antonio Germanò, candidato nel collegio uninominale di Palmi e Giuseppe Fabio Adduino candidato nella lista proporzionale al Senato. Sarà un momento di conoscenza ed approfondimento del Programma di Governo, ma anche di festa perché per circa un mese a Reggio Calabria ci sarà un punto di riferimento fisico per quanti vorranno avvicinarsi al MoVimento.