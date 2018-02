Reggio Calabria – Terramara–Closed, cadute le accuse nei confronti della Fusco

Condividi

Il Tribunale del Riesame, con il provvedimento reso noto oggi, ha definitamente dichiarato insussistenti le accuse mosse alla dott.ssa Assunta Fusco ed al marito Salvatore Valenzisi, indagati nell’operazione Terramara Closed, nell’ambito della quale, lo scorso 12 dicembre, erano stati arrestati.

Alla professionista, titolare di uno studio di consulenza fiscale, commerciale e finanziaria e di un C.E.D., insieme al marito, suo collaboratore nell’attività, era stato contestato il concorso esterno in associazione mafiosa in quanto, secondo l’accusa, avrebbe favorito attraverso la sua attività le aziende riferibili alla famiglia Sposato di Taurianova.

La difesa di Fusco e Valenzisi, affidata agli avvocati Giuseppe Milicia e Salvatore Barreca, ha dimostrato, con corposa documentazione, che i contatti tra la Fusco, il marito e i membri della famiglia Sposato si erano sempre svolti nell’ambito dell’attività lavorativa che la donna svolgeva su specifico mandato dei titolari delle imprese per le quali il suo studio curava gli adempimenti fiscali, ottenendo, così, l’annullamento della misura cautelare personale ed, oggi, anche l’integrale restituzione dei beni e della titolarità dell’attività della professionista.