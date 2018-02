Reggio Calabria, Teatro della Girandola presenta lo spettacolo “In bocca al lupo”

Condividi

Il Teatro della Girandola presenta, venerdì 23 febbraio alle ore 21:00 e in replica sabato 24 febbraio alle ore 21:00, nell’ambito della terza stagione della rassegna “Il vento che muove” dedicata ai più grandi, lo spettacolo “In bocca al lupo. ovvero l’uomo nero arriva dal mare”

liberamente ispirato all’omonimo libro di Fabian Negrin con: Paola Scialis regia: Stefano Cuzzocrea scena: Aldo Zucco pupazzo: Angelo Gallo produzione: piccola compagnia Palazzo Tavoli. Lo spettacolo

Il lavoro, partendo da una feroce contemporaneità, vorrebbe capire e cercare di comprendere cosa ci spinge ad essere solidali od ostili a chi, da straniero, si avvicina ai nostri confini, alle nostre frontiere. Il racconto degli ‘uomini neri’, che attraversano deserti e mare (il mar nostro, il mare Mediterraneo) per venire da noi. Per nulla abbagliati dalla realtà e dalla cronaca quotidiana, vorremmo dipingere con tratti grotteschi la nostra naturale ferocia, il nostro bisogno di difenderci.

Un gioco feroce che nell’atto del suo manifestarsi ci riporta ad una delle tante crudeltà raccontate attraverso l’intreccio tra fiaba e realtà.

Ingresso con tessera, che potrà essere sottoscritta direttamente in teatro. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via D. Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it E’ consigliata la prenotazione.