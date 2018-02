Reggio Calabria – Talarico (Udc): “Sarò interprete del territorio”

Condividi

A Reggio Calabria, in Corso Garibaldi aperta la segreteria politica e punto di incontro del candidato del centrodestra al collegio uninominale della Camera di Reggio Calabria, Francesco Talarico che, nella città metropolitana e in tutta la provincia reggina sarà un punto di riferimento per la collettività, con l’impegno costante di affrontare le problematiche del territorio.

Talarico, candidato all’uninominale per le liste di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc-Noi con l’Italia, ha dichiarato: “Non sarò un candidato di passaggio, ma se eletto mi farò interprete delle esigenze del territorio di Reggio Calabria e di tutto il comprensorio. Sarò in prima linea nel potenziamento dell’aeroporto di Reggio Calabria, che ad oggi versa in uno stato di grave emergenza, senza un numero di voli sufficiente, in carenza di servizi e con costi elevatissimi” e ha aggiunto “ sarà una battaglia in favore degli abitanti di Reggio che, in asse con Messina, sono stati privati di un servizio essenziale per la mobilità, inaccettabile per una delle 10 città metropolitane d’Italia.“