Reggio Calabria – Sesto congresso territoriale della Uilca

“L’arte del sindacato nel surreale mondo delle banche”. Sarà questo il tema portante del sesto congresso territoriale della Uilca di Reggio Calabria. L’assise si terrà domenica 25 febbraio, a partire dalle ore 17.30, presso il “Teatro Primo” di Via Delle Filande numero 29 a Villa San Giovanni. I lavori congressuali, per non spezzare il fil rouge che li terrà insieme, saranno aperti da una performance teatrale dell’attore reggino Gabriele Profazio.

Il pomeriggio congressuale verrà aperto dalla relazione di Vincenzo Crupi, Segretario territorio della Uilca di Reggio Calabria. Nuccio Azzarà, Segretario generale della Uil reggino, invece, porterà il suo contributo al dibattito. Le conclusioni dei lavori congressuali, prima del voto sulla nuova segreteria provinciale della Uilca di Reggio Calabria, saranno tratte da Santo Biondo, Segretario generale della Uil Calabria.