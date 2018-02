Reggio Calabria – Rinviata al 9 marzo l’assemblea pubblica

Condividi

E’ rinviata al prossimo 9 marzo 2018 alle ore 16,00 l’assemblea pubblica “La questione morale a Reggio Calabria. Cosa è cambiato negli ultimi due anni sulla trasparenza, legalità e partecipazione. , Convocata ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Comunale su impulso del movimento Reggio non Tace, era originariamente fissata per domani pomeriggio, 16 febbraio, presso la Sala Versace del Cedir.

L’amministrazione comunale aderendo alla odierna nota della Prefettura di Reggio Calabria, unitamente a Reggio non Tace, si uniforma al dettato dell’art. 9 comma 1 della legge 22 febbraio 2000 n.20, in base al quale :

“ a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni”.