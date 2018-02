Reggio Calabria – I prossimi appuntamenti de “Il cerchio dell’immagine”

Condividi

Continuano gli appuntamenti promossi dall’associazione Il cerchio dell’immagine che anche per le prossime settimane offrirà alla cittadinanza reggina molteplici appuntamenti con lo scopo di diffondere la cultura fotografica. Ultimo appuntamento del mese di febbraio sarà la terza tappa di “Emerging Ideas – Giovani fotografi emergenti da Sud” la rassegna ideata e promossa dall’Associazione con lo scopo di valorizzare i giovani fotografi emergenti. L’incontro, che si svolgerà il 23 febbraio presso il Mida Bar (Piazza Duomo, RC), avrà come protagonista Luce Catanzariti, in arte LUCE Photo, con il suo progetto “Eclipse”, che racconterà la sua personale visione sul mondo della notte e del divertimento insieme con Laura Pizzimenti, event planner e ideatrice di ELLEP, e Alfredo Muscatello, docente e fotografo di moda. «Siamo molto felici del successo di questa rassegna – spiega la responsabile Elena Trunfio – la buona risposta del territorio a questi incontri è sintomo di un interesse sempre maggiore della città per il mondo della fotografia. Ogni mese, attraverso un progetto diverso, stiamo cercando di dimostrare come anche al Sud esistano giovani fotografi talentuosi che sono capaci di fornire visioni inedite e stimolare riflessioni su tematiche ampie, con l’obiettivo principale di migliorare l’offerta culturale cittadina».

Aprirà la stagione degli eventi di marzo, l’incontro “Raccontare per immagini” a cura del fotografo Alessandro Mallamaci che coinvolgerà i partecipanti in un momento di forte interazione in cui il racconto fotografico sarà il filo conduttore e la tecnica fotografica farò solo da sfondo. L’evento, aperto a tutti, è realizzato insieme con Eleonora Uccellini che, il 13 marzo dalle ore 18.00, aprirà le porte di Casa Canale – Domus Itria ed ospiterà così il terzo appuntamento nato dalla collaborazione tra i Canale e l’Associazione.

Nel frattempo, continua la campagna di tesseramento per diventare soci effettivi dell’associazione. La tessera darà la possibilità di accedere ad eventi e appuntamenti dedicati.