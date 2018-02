Reggio Calabria – Presentazione della rassegna “Cheek to Cheek”

Condividi

A nome dell’Associazione culturale Soledad – organizzatrice della VII edizione del PLAY MUSIC FESTIVAL – e dell’Associazione culturale Picanto – organizzatrice della XVII edizione del PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL – sono lieta di invitarVi alla conferenza stampa di presentazione di “CHEEK TO CHEEK”, rassegna di concerti in programma dal 15 febbraio all’8 aprile p.v. nelle città di Reggio Calabria e Messina.

Nel corso della conferenza in oggetto, in programma DOMANI, sabato 3 febbraio 2018, alle ore 17, a Reggio Calabria presso la Galleria Technè Contemporary Art (Via Correttori, 6), i direttori artistici Alessio Laganà (Play Music Festival) e Sergio Gimigliano (Peperoncino jazz Festival) presenteranno nel dettaglio il cartellone della manifestazione nata dalla collaborazione dei due importanti eventi calabresi, che per due mesi avvicinerà le due città dello Stretto fino ad unirle idealmente in un “Cheek to Cheek” nel segno della buona musica (jazz/folk/d’autore).

Seguiranno i saluti del dott. Antonio Marino, presidente della Fondazione Marino che supporta la manifestazione e del consigliere regionale e Presidente della Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto, Domenico Battaglia.