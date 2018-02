Reggio Calabria – Presentazione del programma politico del Partito Valore Umano

Condividi

Si terrà venerdì 16 febbraio prossimo, alle ore 17, presso la sala del bar San Francesco di Reggio Calabria (via Sbarre centrali, 599), la presentazione del programma politico del Partito Valore Umano (Pvu). A renderlo noto è il segretario regionale del Pvu Calabria, Franco Iona, che invita le testate giornalistiche alla più ampia partecipazione. Il Pvu sarà impegnato con la sue liste alle elezioni del prossimo 4 marzo concorrendo per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica in tutti i collegi. Interverranno inoltre all’iniziativa Antonino Roschetti, candidato al collegio uninominale Camera Reggio Calabria, e Gianfranco Sorbara, capolista alla Camera per il collegio plurinominale Calabria sud.