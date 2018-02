Reggio Calabria – Presentazione del libro “Violenza degenere”

Condividi

NUDM Reggio Calabria venerdì 9 febbraio alle ore 17,30 presso la libreria Universalia, via Treviso 49, presenterà il libro “Violenza degenere” delle giornaliste Patrizia Maltese e Roberta Fuschi. Alla presentazione interverrà anche Patrizia Maltese, una delle coautrici, che nella mattina della stessa giornata, insieme alle donne di NUDM RC, terrà con alcune sezioni dell’Istituto superiore Panella-Vallauri, un confronto sul tema.

Il libro “Violenza degenere” è una raccolta di testimonianze di donne che hanno subito violenza e si sono rivolte al Centro Thamaia di Catania, dove altre donne le hanno aiutate a ribellarsi e a dire no attraverso percorsi di autodeterminazione e consapevolezza.

Storie di violenza, dolore, soprusi. Ma anche storie di donne coraggiose, guerriere che hanno trovato la forze per uscire dalla spirale.

Dice Patrizia Maltese “E’ un libro che, nonostante il dolore che racconta, vuole essere positivo perché parla di donne che ce l’hanno fatta, che hanno vinto, che possono dare tanto, attraverso le proprie storie, alle altre donne”

Come NUDM RC, anche in preparazione dello SCIOPERO GLOBALE DELLE DONNE dell’8 marzo prossimo, crediamo sia importante ascoltare, attraverso gli scritti delle autrici, la testimonianza diretta di queste donne affinchè possano essere d’aiuto ad altre donne così come lo è stato per loro. Dare voce alle donne, dunque, attraverso queste testimonianze senza filtro che rendono la realtà per quello che è ma, che grazie ad un percorso di autodeterminazione e consapevolezza, certamente lungo e doloroso, le ha portate a sconfiggere non solo la paura ma anche quel substrato culturale in cui il senso del possesso prevale su tutto ed è alla base di ogni violenza contro le donne.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.