Reggio Calabria – Potere al Popolo organizza un incontro a Villa San Giovanni

In questa peculiare campagna elettorale, tra liste “salvate” in extremis, figli di padri illustri, transfughi e soliti noti, qualcuno va nella direzione opposta: fare le cose insieme, collettivamente.

Potere al Popolo si è presentata alle elezioni con più del doppio delle 25mila firme necessarie, nessun finanziamento o rimborso elettorale, ma solo tanto impegno e supporto di migliaia di persone in tutta Italia.

Potere al Popolo, ovunque, si basa e si costruisce grazie all’autofinanziamento, unica forma per evitare condizionamenti e ricatti politici. Organizziamo le nostre iniziative e stampiamo il nostro materiale grazie alla generosità e alla solidarietà di chi ci sostiene. Non si tratta di elemosina ma di un consapevole contributo economico, politico e organizzativo ad un progetto che mira a rappresentare tutti quelli che fino ad ora non hanno avuto voce.

Per questo domenica 11 Febbraio, presso il Centro Socio-Culturale “Nuvola Rossa” in via II Novembre 82 a Villa S.Giovanni (RC), Potere al popolo organizza un nuovo momento di incontro e riflessione collettiva, seguito da una cena di autofinanziamento. Alle ore 18,30 si terrà l’Assemblea territoriale organizzativa, per strutturare le attività dei giorni seguenti su tutto il territorio. A seguire, alle ore 21,00, l’ottima cucina popolare del CSC “Nuvola Rossa” offrirà una cena al contributo di 10€, che servirà a finanziare le iniziative ed il materiale di Potere al Popolo nell’area reggina: è richiesta una necessaria prenotazione al numero 333 4505604.

Invitiamo tutti a partecipare: alla barbarie dilagante, vogliamo rispondere con la solidarietà e il potere popolare!