Reggio Calabria – Movimento di Cittadinanza Attiva per l’Aeroporto dello Stretto

Condividi

Movimento di Cittadinanza Attiva per l’Aeroporto Metropolitano dello Stretto, Strategico e Internazionale. Giovedì 8 febbraio alle ore 10 presso l’Aeroporto dello Stretto si svolgerà la Conferenza Stampa del Movimento dal titolo “L’aeroporto stagnante”. Si discuterà del recente taglio dei voli Blue Panorama e dell’assenza di prospettive di incremento dell’attività volativa. Inoltre, sarà presentato un documento con delle proposte per far decollare, finalmente, l’Aeroporto dello Stretto.