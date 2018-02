Reggio Calabria, l’incontro “L’ansia di immortalità di Don Miguel de Unamuno”

Condividi

Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 18:00, nel salone della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di incontri sulla “Letteratura Mondiale di lingua spagnola”, promuove una conversazione sul tema “L’ansia di immortalità di Don Miguel de Unamuno”. A parlarne sarà la dott.ssa Marie Antoinette Goicolea, mediatrice linguistico-culturale. Nata nel Sud della Francia, in Occitanie, basca per mentalità e carattere, figlia di mamma calabrese e padre spagnolo. Miguel De Unamuno (Bilbao,1864 – Salamanca,1936), oltre ad essere stato un grande poeta, scrittore e drammaturgo, come emerge dai suoi romanzi, poesie e opere teatrali, è stato anche un originale filosofo. “Il sentimento tragico della vita negli uomini” è la sua opera più importante è una approfondita analisi sul rapporto filosofia e religione. Miguel De Unamuno è stato il massimo esponente della “generazione del ’98”.