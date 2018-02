Reggio Calabria – L’evento “Prospettive di genere nelle università scientifiche”

Condividi

Venerdì 2 Marzo 2018 presso l’Aula Magna di Architettura dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, alle ore 9:30 si terrà l’evento “Prospettive di genere nelle università scientifiche” per la presentazione del progetto “Gender Equality in Engineering through Communication and Committment”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma “Horizon 2020 research and innovation programme”.

Interverranno: Maria Nadia Postorino (Pro Rettrice delegata alle Pari oportunità Università Mediterranea di Reggio Calabria), Francesco Manganaro (Direttore del DiGiEc Università Mediterranea di Reggio Calabria), Ariane Dupont-Kieffer (Direttrice dell’Unité Formation et Recherche Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne), Guerino Bovalino (Sociologo, Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria), Domenico Cappellano (Responsabile ufficio SARITT-ILO Università Mediterranea di Reggio Calabria).