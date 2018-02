Reggio Calabria – L’Anpi incontra i cittadini

Condividi

L’ANPI di Reggio Calabria sarà presente, così come contemporaneamente avverrà in oltre cento piazze delle principali città italiane, nelle ore antimeridiane di sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018 in piazza Camagna per incontrare i cittadini reggini ed informarli sulle peculiarità di una associazione che è stata fondata dagli uomini e dalle donne della Resistenza italiana nel 1945, appena dopo la Liberazione, e che assunse per legge fin dall’inizio la connotazione di Ente Morale.

Sarà possibile prendere visione delle iniziative dell’associazione ed acquisire informazioni sullo Statuto che assume come priorità e caratteristiche principali l’antifascismo ed i valori della Costituzione.

Si potrà fare richiesta di iscrizione all’associazione da parte di tutti coloro che sceglieranno consapevolmente di aderire alle finalità ed alle attività dell’ANPI.

La possibilità di adesione dal 2006 è estesa anche a coloro che non hanno partecipato alla Resistenza grazie alla modifica statutaria dell’articolo che prevedeva la possibilità d’iscrizione solamente ai partigiani ed ad ai loro familiari.

Sarà inoltre possibile prendere visione del recente documento “MAI PIU’ FASCISMI”, promosso e sottoscritto da ventitré organizzazioni (associazioni, sindacati e partiti) di rilievo nazionale, documento che potrà essere sottoscritto, assumendo la forma di petizione rivolta a tutte le Istituzioni per il necessario contrasto ad ogni forma di fascismo.

Il punto d’informazione dell’ANPI sarà attivo dalle ore 9,30 alle ore 12,30.