Reggio Calabria – Interdetto traffico veicolare presso la via Modena San Sperato

Per lavori sulla rete fognaria dalle ore 7 alle 19 febbraio, fino a cessate esigenze e comunque non oltre le 17,00 del 23 febbraio, è interdetto il traffico veicolare presso la via Modena San Sperato ( trav. VII ed intersezione del civico2).

Percorsi alternativi per automobili: lato monte ( via boschicello, via suppaolo, via delle camelie, via delle stelle), lato mare ( via delle stelle, via delle camelie, via boschicello, via suppaolo, via dei tulipani, trav VII San Sperato).

Percorsi alternativi per mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia: ( via delle stelle, via delle camelie, via boschicello-via suppaolo) , in alternativa uscita autostradale Spirito Santo direzione Cannavò