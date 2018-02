Reggio Calabria – Gli appuntamenti di Febbraio a Casa Canale

Condividi

Casa Canale continua a regalare incontri ed emozioni, arte e cucina per tutti quelli che vogliono entrare a far parte della sua grande famiglia.

Martedì 6 febbraio, ore 17:30, “Workshop d’intenzione, ironia e femminilità – speciale Seduzione” a cura di Lucia Pradelli (Golden Din Din) perfomer e cantante, oltre che consulente de La Valigia Rossa, che è stata già ospite della casa lo scorso ottobre per la prima puntata del workshop e in occasione dello spettacolo “Le memorie del Punto G”.

Un percorso folle e divertente sulla fascinazione, i segreti delle grandi dive e le nostre personali bellezze.

Il corso sarà tenuto da Golden Din Din, sensuale e camaleontica artista, che ha reso la felicità delle donne un obiettivo raggiungibile – evento riservato alle sole donne

Dopo il workshop si resta a Casa Canale per il primo appuntamento di “Pane&Arte” (ore 21:00), ovvero una cena conviviale insieme alla nostra Golden che ci racconterà la sua esperienza artistica oltre a regalarci una piccola e privatissima esibizione insieme a Domenico e Fabrizio Canale (I Canale). Protagonista a tavola sarà Piacenza, sua città di origine, con una selezione di piatti tipici preparati dalla Locandiera Eleonora (Miss LittleBirds)

Menu: coppa, pisarei e fasò, polenta e stracotto, rustisana, pattona (castagnaccio), torta sbrisolona.

Mercoledì 7 febbraio torna nel salotto di casa Il Cerchio dell’Immagine per un pomeriggio dedicato al ritratto in compagnia di Alfredo Muscatello (www.alfredomuscatello.com) che condurrà i partecipanti in un breve excursus storico e poi li coinvolgerà in una prova pratica per sperimentare quello che diventa una conoscenza intima tra fotografo e soggetto ritratto.

ore 18:00 – ingresso libero

Domenica 25 febbraio è di nuovo tempo di musica, CarloStanaut, chitarra e voce, nel suo concerto/racconto introdurrà il pubblico nel suo personalissimo mondo musicale dove vita e canzoni parlano l’una dell’altra. Sarà accompagnato in questo viaggio da due valenti compagni di strada, Fabiano Sgrò al Basso e Tonino Palamara alle percussioni.

Per restare aggiornati su tutti gli eventi, anche last minute, ospitati a Casa Canale visitate il sito www.casacanale.it e la pagina facebook Casa Canale Rooms&Breakfast o scrivete all’indirizzo email info@casacanale.it.