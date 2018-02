Reggio Calabria – Falcomatà solidale con “Alba”

Condividi

“Un duro colpo è stato inferto nei giorni scorsi alla Cooperativa Alba che, per conto del consorzio Macramè, esegue lavori nei terreni di Rosarno sequestrati alla ndrangheta. A tutti i lavoratori della cooperativa sono le accorate parole del Sindaco Falcomatà – vorrei giungessero la mia più sentita solidarietà e il mio incoraggiamento ad andare avanti, nonostante questo ignobile gesto vada ad intaccare la capacità economica della cooperativa, trattandosi di un furto; ma la mia esortazione si fa ancor più energica al pensiero che il gesto potrebbe minare la motivazione ad andare avanti. Sono certo che questo non avverrà. Ciò che non deve mancare è il coraggio di procedere, come sin oggi fatto, nel lavoro di crescita e sviluppo sociale, oltre che economico, nel pieno rispetto delle norme e liberi da condizionamenti mafiosi”.