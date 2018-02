Reggio Calabria – Domenica presentazione candidatura Cannizzaro

Condividi

Domenica 11 Febbraio alle ore 11, sarà presentata alla stampa, la candidatura alla Camera dei Deputati del consigliere regionale Francesco Cannizzaro per il Collegio uninominale 7 Gioia Tauro. L’incontro si svolgerà presso la segreteria politica in Via Quartiere Militare (adiacente Palazzo Campanella) e al quale parteciperanno gli onorevoli Roberto Occhiuto vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e Iole Santelli coordinatore regionale di Forza Italia.