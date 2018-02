Reggio Calabria – “Corso di Lingua Greca: tra esigenze di tutela, storia e cultura”

Condividi

È istituito presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, con l’apporto scientifico del Centro di Ricerca “E. Silvestri”, con la partecipazione del Circolo Culturale Paleaghenea, del Circolo Greco Delia, dell’Associazione Culturale Ìmmasto e con la collaborazione dell’Associazione Culturale Avalon Onlus e del Centro di Coordinamento dei Calabrogreci, il Corso di formazione ed aggiornamento dal titolo “Corso di Lingua Greca: tra esigenze di tutela, storia e cultura” (di seguito denominato “Corso”), della durata di 120 ore. Il Corso verrà realizzato in forza di un’azione di coordinamento organizzativo con il coinvolgimento di soggetti che a vario titolo operano sul territorio denominato Città Metropolitana di Reggio Calabria e si rivolge sia a chi si affaccia al mondo della Lingua Greca, sia a chi intende la prassi traduttiva come strumento per migliorare le proprie competenze linguistiche e culturali. Il Corso è strutturato in due parti: la prima relativa all’introduzione alla lingua greca (con excursus storico della lingua greca attraverso i secoli e lettura di brani significativi e testi); la seconda, partendo da esperienze concrete e testimonianze, relativa all’uso scritto e orale della lingua minoritaria. Nello specifico, gli obiettivi sono: -competenza didattica: conoscenza di metodi e di strumenti aggiornati per l’insegnamento linguistico, con specifico riferimento alla lingua greca; -competenza linguistica: miglioramento della conoscenza orale e scritta della lingua e sviluppo della consapevolezza metalinguistica (grafia, lessico, morfologia e sintassi);

-competenza culturale: conoscenza di aspetti distintivi e dei beni culturali, compresi quelli immateriali come i toponimi, che caratterizzano le minoranze linguistiche storiche della Calabria. Le 120 ore nelle quali si articola il Corso sono così suddivise: 48 ore – 8 CFU Lingua Greca; 12 ore – 2 CFU Storia e Letteratura; 12 ore – 2 CFU Traduzione e Revisione; 12 ore – 2 CFU Filologia bizantina; 12 ore – 2 CFU Glottologia;12 ore – 2 CFU Storia dell’arte greco-calabra; 12 ore – 2 CFU Legislazione dei beni culturali

Il numero di allievi del Corso è fissato in un minimo di 20 e massimo 30 unità. Potranno partecipare al Corso tutti i soggetti che ne facciano richiesta purché in possesso almeno del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente. Le lezioni si svolgeranno a Roghudi Nuovo. Per iscrizioni ed informazioni consultare il sito www.paleaghenea.altervista.org oppure scrivere a paleaghenea@libero.it SCADENZA ISCRIZIONI: 17/03/2018.